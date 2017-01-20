Pink Floyd tribute grubu "7 Pink Floydlar ve 2 Prenses", 20 Ocak'ta Hayal Kahvesi Beyoğlu Sahnesi'nde...



"Saygıyla Pink Floyd Çalmak" amacıyla bir araya gelen 7 Pink Floydlar ve 2 Prenses, bu yıl büyük ölçüde değişen kadrosu ile sahne almaya hazırlanıyor.



Yaklaşık 8 yıldır İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli mekanlarda Pink Floyd ve rock müzikseverlerin karşısına çıkan 7 Pink Floydlar ve 2 Prenses, konserlerinde Pink Floyd'un 40 yılı aşkın müzik geçmişindeki farklı dönemlerden şarkılara yer veriyor.



Grubun elemanları, Pink Floyd'a duydukları saygıyı, grubun müziklerini orijinal seslerine yakın şekilde çalmaya gayret ederek gösteriyor.