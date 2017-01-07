IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın! Bu program çerçevesinde, İngilizcenizi en iyi şekilde göstermenize yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.
Bu ÜCRETSİZ IELTS Masterclass™IELTS sınavına hazırlanan herkes için tasarlanmıştır ve aşağıdaki konularda öngörüler içerecektir:
• İngilizcenizi en iyi şekilde geliştirebilmeniz için pratik öneriler
• Sakınmanız gereken en sık yapılan yanlışlar hakkında bilgilendirme
• Değerlendirme kriterleri kullanılarak hazırlanmış enteraktif görevler
IELTS Masterclass™ sınavdan 6 ya da üzeri bir puan almayı hedefleyen adaylar içindir.
IELTS Masterclass sunumu, InterContinental Hotel Taksim'de gerçekleşecektir .
Daha Fazla Bilgi İçin:
IDP Education Pty Ltd. Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kahan Apt. No: 40/4 (Kahve Dunyasinin bulundugu bina) Elmadağ, Şişli - İstanbul
Telefon: +90 212 245 15 88
Faks: +90 212 245 15 89
Eposta: ielts.istanbul@idp.com
7 Ocak'da İstanbul'da Ücretsiz Ielts Masterclass
IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın!
IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın! Bu program çerçevesinde, İngilizcenizi en iyi şekilde göstermenize yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.