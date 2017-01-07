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7 Ocak'da İstanbul'da Ücretsiz Ielts Masterclass

7 Ocak'da İstanbul'da Ücretsiz Ielts Masterclass

IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın!

7 Ocak'da İstanbul'da Ücretsiz Ielts Masterclass

IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın! Bu program çerçevesinde, İngilizcenizi en iyi şekilde göstermenize yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.



Bu ÜCRETSİZ IELTS Masterclass™IELTS sınavına hazırlanan herkes için tasarlanmıştır ve aşağıdaki konularda öngörüler içerecektir:



• İngilizcenizi en iyi şekilde geliştirebilmeniz için pratik öneriler

• Sakınmanız gereken en sık yapılan yanlışlar hakkında bilgilendirme

• Değerlendirme kriterleri kullanılarak hazırlanmış enteraktif görevler









IELTS Masterclass™ sınavdan 6 ya da üzeri bir puan almayı hedefleyen adaylar içindir.

IELTS Masterclass sunumu, InterContinental Hotel Taksim'de gerçekleşecektir .



Daha Fazla Bilgi İçin:

IDP Education Pty Ltd. Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kahan Apt. No: 40/4 (Kahve Dunyasinin bulundugu bina) Elmadağ, Şişli - İstanbul



Telefon: +90 212 245 15 88

Faks: +90 212 245 15 89

Eposta: ielts.istanbul@idp.com

Kaynak: Etkinlik.io

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