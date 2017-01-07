7 Ocak'da İstanbul'da Ücretsiz Ielts Masterclass

IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın! Bu program çerçevesinde, İngilizcenizi en iyi şekilde göstermenize yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.







Bu ÜCRETSİZ IELTS Masterclass™IELTS sınavına hazırlanan herkes için tasarlanmıştır ve aşağıdaki konularda öngörüler içerecektir:







• İngilizcenizi en iyi şekilde geliştirebilmeniz için pratik öneriler



• Sakınmanız gereken en sık yapılan yanlışlar hakkında bilgilendirme



• Değerlendirme kriterleri kullanılarak hazırlanmış enteraktif görevler



















IELTS Masterclass™ sınavdan 6 ya da üzeri bir puan almayı hedefleyen adaylar içindir.



IELTS Masterclass sunumu, InterContinental Hotel Taksim'de gerçekleşecektir .







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IDP Education Pty Ltd. Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kahan Apt. No: 40/4 (Kahve Dunyasinin bulundugu bina) Elmadağ, Şişli - İstanbul







Telefon: +90 212 245 15 88



Faks: +90 212 245 15 89



Eposta: ielts.istanbul@idp.com