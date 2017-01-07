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7 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

7 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

(özel) Akhisarlı futbolcu Ömer Bayram: "Pes etmeyeceğiz"(özel) Aytemiz Alanyaspor takım kaptanı Haydar Yılmaz: "Terör bizi korkutmaz"ANTALYA GÜNLÜĞÜTakımların transfer çalışmaları takip ediliyor.

7 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

(özel) Akhisarlı futbolcu Ömer Bayram: "Pes etmeyeceğiz"

(özel) Aytemiz Alanyaspor takım kaptanı Haydar Yılmaz: "Terör bizi korkutmaz"

ANTALYA GÜNLÜĞÜ

Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek

13.00 Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu basınla sohbet toplantısı yapacak

ANTALYASPOR

17.00 34 bin metrekarelik, içerisinde bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası ve idman sahası bulunan yeni tesisin açılışı yapılacak.

19.00 Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek

14: 00 Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

FENERBAHÇE

11.00 - 18.00 Sarı-lacivertli takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek

TRABZONSPOR

Hazırlıklar Belek'te devam ediyor

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

16: 00 İstanbul BBSK - Banvit

16: 00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park

17: 30 Yeşilgiresun Belediyespor - Tofaş

18: 00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

14: 00 MBK Doğuş Hastanesi - Tosyalı Toyo Osmaniye

14: 00 Botaş - Adana ASKİ

15: 30 Galatasaray - Hatay BŞB.

16: 00 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor

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