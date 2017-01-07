7 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

(özel) Akhisarlı futbolcu Ömer Bayram: "Pes etmeyeceğiz"



(özel) Aytemiz Alanyaspor takım kaptanı Haydar Yılmaz: "Terör bizi korkutmaz"



ANTALYA GÜNLÜĞÜ



Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor.



GALATASARAY



11.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek



13.00 Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu basınla sohbet toplantısı yapacak



ANTALYASPOR



17.00 34 bin metrekarelik, içerisinde bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası ve idman sahası bulunan yeni tesisin açılışı yapılacak.



19.00 Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını sürdürecek.



BEŞİKTAŞ



11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek



14: 00 Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek



FENERBAHÇE



11.00 - 18.00 Sarı-lacivertli takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek



TRABZONSPOR



Hazırlıklar Belek'te devam ediyor



SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ



16: 00 İstanbul BBSK - Banvit



16: 00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park



17: 30 Yeşilgiresun Belediyespor - Tofaş



18: 00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir



BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ



14: 00 MBK Doğuş Hastanesi - Tosyalı Toyo Osmaniye



14: 00 Botaş - Adana ASKİ



15: 30 Galatasaray - Hatay BŞB.



16: 00 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor