7 Milyon Euro Karşılığında Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer çalışmalarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ospina'nın yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.



BİTTİ GİBİ!



Daily Express Gazetesi, Sarı- Lacivertli yöneticilerin 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal ile anlaştığını yazdı. Fenerbahçe'nin Kolombiyalı kaleci ile uzun süredir görüştüğünü belirten gazete, Ospina'nın yeni sezonda Fenerbahçe'nin kalesini koruyacağını belirtti. Fenerbahçe Yönetimi'ne yakın kaynaklar ise Ospina transferi için Sarı- Lacivertliler'in çalışmaların halen devam ettiğini vurguladılar



VOLKAN BU İŞE NE DİYECEK!



Fenerbahçe'nin Ospina ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilirken gözler Volkan Demirel'e çevrildi. Ospina geldiği taktirde Volkan'ın ne yapacağı merak ediliyor



TRABZONSPOR DA ÇOK İSTİYOR



Yıllardır her transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen kaleci Ospina ile Trabzonspor'un da ilgilendiği ortaya çıktı. Ancak İngiliz basınına göre Fenerbahçe



Kolombiyalı kaleci ile her konuda anlaştı.



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