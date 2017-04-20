7 Milyon Euro Karşılığında Fenerbahçe'de!

Daily Express Gazetesi Fenerbahçe'nin Kolombiyalı kaleci için Arsenal ile 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaştığını iddia etti.

7 Milyon Euro Karşılığında Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer çalışmalarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ospina'nın yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.

BİTTİ GİBİ!

Daily Express Gazetesi, Sarı- Lacivertli yöneticilerin 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal ile anlaştığını yazdı. Fenerbahçe'nin Kolombiyalı kaleci ile uzun süredir görüştüğünü belirten gazete, Ospina'nın yeni sezonda Fenerbahçe'nin kalesini koruyacağını belirtti. Fenerbahçe Yönetimi'ne yakın kaynaklar ise Ospina transferi için Sarı- Lacivertliler'in çalışmaların halen devam ettiğini vurguladılar

VOLKAN BU İŞE NE DİYECEK!

Fenerbahçe'nin Ospina ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilirken gözler Volkan Demirel'e çevrildi. Ospina geldiği taktirde Volkan'ın ne yapacağı merak ediliyor

TRABZONSPOR DA ÇOK İSTİYOR

Yıllardır her transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen kaleci Ospina ile Trabzonspor'un da ilgilendiği ortaya çıktı. Ancak İngiliz basınına göre Fenerbahçe

Kolombiyalı kaleci ile her konuda anlaştı.

(Takvim)


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