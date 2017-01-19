7 Kilo Esrarla Yakalanan Zanlıya, 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Verildi

Elazığ'da 7 kilo 246 gram toz esrarla yakalanan şüpheliye, mahkeme heyeti 10 yıl 10 ay hapis ve 4 bin lira adli para cezası verdi.



10 Haziran 2016'da, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından Elazığ-Bingöl karayolunda yapılan uygulamada Garip Güzel idaresindeki 23 BC 996 plakalı araç durdurularak yapılan aramada 7 kilo 246 gram toz esrar ele geçirilmişti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dava açılan sanık Garip Güzel ile ilgili karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Güzel ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, tek kişinin kullanım oranını aşan 7 kilo 246 gram toz esrar ele geçirilen sanık hakkında, TCK 188/3 maddesi gereğince uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatının savunmasının ardından son sözü sorulan zanlı, "Mahkemenin vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 10 yıl 10 ay hapis ve 4 bin lira adli para cezası verdiklerini açıkladı. - ELAZIĞ