7 Kadın İşçinin Ölümüne Neden Olmakla Suçlanan Otobüs Sürücüsü Serbest Bırakıldı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 7 kadın işçinin ölümüne 39'unun da yaralanmasına neden olan 55 yaşındaki Mehmet Tüzün, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede "Seyir halindeyken bir cisim otobüsün camına çarpıp parçalanmasına neden oldu. Kaza bundan oldu. Üzgünüm" diyen Tüzün, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İnegöl'de 7 Mart günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22'nci Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube üyesi kadın işçileri taşıyan 4 otobüsten biri olan Mehmet Tüzün'ün kullandığı 16 KT 064 plakalı otobüs, İnegöl -Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, otobüste bulunan kadınlardan Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın isimli kadın işçiler yaşamlarını yitirirken aralarında sürücü Tüzün'ün de bulunduğu 39 kişi yaralandı.



Kaza sonrası önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Tüzün'ün tedavisi tamamlandı. Taburcu olunca jandarma tarafından gözaltına alınan Tüzün olayın yaşandığı İnegöl İlçesi'nde dün adliyeye çıkartıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Tüzün, "Yolda seyir halindeyken otobüsün camına bir cisim çarptı. Çam patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptım. Otobüs refüje düştü. Çok üzgünüm" dedi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi Mehmet Tüzün'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.



- Bursa