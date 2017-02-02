7 İlde Gözaltına Alınan 10 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

BURSA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, terör örgütünün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından FETÖ/PDY terör örgütü adına nitelikli dolandırıcılık ve 6 bin 415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettiği tespit edilen İzgün Gıda ve Yemek Üretim A.Ş., geçen aylarda kayyum atanması ardından TMSF'ye devredilmişti. Bu şirketin 13 yönetici ve çalışanına yönelik Bursa merkezli Kütahya, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da geçen hafta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.S., M.S., A.E., V.D., S.A., O.M., D.T., T.Ö.,O.Ö ve İ.Ç. polisteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Soruşturma sonucu şüphelilerin örgütün haberleşme aracı olan 'ByLock' programı kullandıkları ve terör örgütü liderinin muhtelif zamanlarda verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları bildirildi.



- Bursa