7. Fethiye Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

7. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.



Çamköy Mahallesi'ndeki Fuar ve Sergi Alanında düzenlenen fuarın açılışına Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.



Fuarın açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, yöre halkının turizmden sonra en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu söyledi.



Geçen sene fuarı 60 bin kişinin gezdiğini ve ciddi satışlar yapıldığını anlatan Çalık, "Bu senede çok ciddi faydalı sonuçlar alınacağını düşünüyorum. İnşallah bu bölgede daha büyük çaplı fuar alanı oluşturulur ve kalıcı uluslararası bir fuar düzenlenir. Tarım gelişmenin temelidir. Dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika'da bile tarım önemli bir sektör." dedi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Orman Gürün de kentte her türlü bitki, veya her çeşit hayvanı yetiştirme imkanı olduğunu belirterek, "Bu imkanı yeteri kadar kullanamıyoruz. Tarımla ilgili her türlü çalışmaları yapmamız lazım. Köyden kente değil kentten köye göçüşü teşvik etmemiz ve tarımla uğraşan gençlerimizi çok rahat geçinebileceği gelire kavuşturmamız gerekiyor. Bu Muğla'da ve bütün Türkiye'de yapılmalı." diye konuştu.



15 Nisan'a kadar açık olacak tarım fuarında 120 firmanın standının bulunduğu bildirildi.