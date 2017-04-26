"Andante" dergisinin Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl yedincisini düzenlediği "Donizetti Klasik Müzik Ödülleri"nin adayları açıklandı.



"7. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri"ne, sanat birikimlerinin yanı sıra, 2016 yılı içerisinde ses getiren sanat etkinliklerine imza atan, Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil edenlerle uluslararası düzeydeki seçkin yarışmalardan ödülle dönen sanatçı ve topluluklar arasından adaylar seçildi.



Her kategoriden üçer aday, "Andante" dergisi yazarları Serhan Bali, Ahu Ünalp, Şefik Kahramankaptan, Ayşe Öktem, Ece İdil, Zerhan Gökpınar, Feyzi Erçin, Egemen Berköz ve Yiğit Günsoy'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.



"Donizetti Klasik Müzik Ödülleri", 16 Mayıs'ta İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Gala konserinin de düzenleneceği gecede "Yaşam Boyu Başarı", "Özel Başarı Ödülü" ve "Mikrop Gramofon Kayıt Ödülü" de verilecek.



Adaylar



"Yılın Bestecisi": Emre Sihan Kaleli, Onur Türkmen, Hasan Uçarsu



"Yılın Piyanisti": Gökhan Aybulus, Gülru Ensari, Can Okan



"Yılın Yaylı Çalgılar Yorumcusu": Pelin Halkacı Akın, Ethem Emre Tamer, Onur Özkaya



"Yılın Üflemeli Çalgılar Yorumcusu": Nihan Atalay, Orçun Civelek, Ozan Evruk



"Yılın Orkestrası": "Karşıyaka Oda Orkestrası", "Mersin Akademik Oda Orkestrası", "Orkestra'Sion"



"Yılın Orkestra Şefi": Orçun Orçunsel, Naci Özgüç, Ender Sakpınar



"Yılın Oda Müziği Topluluğu": "Anadolu Nefesli Beşlisi", "Nemeth Quartet", "Saygun Quartet"



"Yılın Opera Yorumcusu (Kadın)": Gülbin Kunduz Günay, Deniz Yetim, Görkem Ezgi Yıldırım



"Yılın Opera Yorumcusu (Erkek)": Caner Akın, Kaan Buldular, Zafer Erdaş



"Yılın Koro/Vokal Topluluğu": "A Capella Boğaziçi", "Mersin Polifonik Korolar Derneği Korosu", "Rezonans"



"Yılın Klasik Müzik Etkinliği": "Mozarthaus Konserleri", "Notre Dame de Sion Konserleri", "Türkiye Gitar Buluşması"



"Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni (30 Yaş Altı)": Emre Engin, Cem Esen, Celil Refik Kaya



"Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni (17 Yaş Altı)": Kaan Baysal, Tuna Bilgin, Elfida Su Turan