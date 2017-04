7. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı

Van'da yedincisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.



6-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 7'nci Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı (DATAF) kapılarını ziyaretçilere açtı. Yurt içi ve yurt dışından toplam 83 firmanın katıldığı fuarda açılış konuşmasını yapan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van fuarlarının her yıl daha da ileriye gittiğini belirtti. Van'ın hayvancılığa daha yakın bir il olduğunu ifade eden Taşyapan, "Bizim kalkınma planlarımızdaki ana sektörümüz hayvancılıktır. İlimizin alanlarının üçte biri meralardan oluşmaktadır. Dolayısıyla hayvancılığa hem kültürel olarak yakınlığımız vardır hem de işlevsel olarak da bu alanda iyi durumdayız. Bugün artık tarımın ekonomik bir faaliyet olduğunu çok şükür ki bütün sektörlerimiz kavradılar. Daha önceleri hayvancılık ve tarım, daha çok aile geçimini sağlamak için küçük çaplı ve çokta ekonomik olarak düşünülemeyen modellerle yapılmaktaydı. Ama bugün tarımın, hayvancılığın her alanında makineleşme, teknolojinin sektöre ayak uydurması, bilgi birikimi, az maliyette çok ürün alımı derken, hem teknik destek hem de teknolojik desteğin bir arada sergilendiği alanlar haline geldi fuarlarımız. Dolayısıyla fuarların hem ilimizin ekonomisine, hem civar illerin ekonomilerine katkısı vardır" dedi.



Van Milletvekili Beşir Atalay ise, kısa süre önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarının da katıldığı Van Güç Platformu'nda Van tarımını ve hayvancılığını bütün boyutlarıyla masaya yatırdıklarını vurgulayarak, "Tarımla ilgili önemli üreticilerin ve paydaşların da katılım sağladığı toplantıda Van'ın tarımı ilk defa bu kadar ciddi değerlendirildi. Hamdolsun çok verimli oldu. Hayvancılıktan yem bitkisine, balıkçılıktan bala kadar bütün alanlar değerlendirildi ve kararlar da alındı. O kararlardan bazıları da hayata geçiyor. O gün alınan kararlardan sadece üç tanesini söylemem gerekirse; birincisi Vanlıların daima talep ettiği eski et ve balık kurumu kombinasının şimdi Van'a kurulmasıydı. Onu takip ettik ve geçen cuma günü ihalesi yapıldı. İkincisi 500 hayvanlık damızlık merkezinin çalışması sürüyor. Üçüncüsü de Van Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesidir. İhtisas sanayi bölgesini bakanlık bir yandan yürütüyor, valimiz burada inisiyatifini kullanıyor ve arazi arayışı yapılıyor. Bu, Van hayvancılığı için bir devrim olacaktır. Bunlar tarım alanında önemli gelişmelerdir" ifadelerini kullandı.



Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu da, tarımın tüm zamanların ölmeyen en değerli sektörü olduğunu belirterek, "Tarım, gelecekte de ölmeyecek en değerli sektör olarak devam edecektir. Nitekim tarım, tüm zamanların insanoğlu için en önemli yaşam kaynağıdır. Dünyada birçok ülke, tarım ve hayvancılıkta yaptıkları reformlarla ülke ekonomilerini ciddi seviyelere taşıyarak dünyadaki global ekonomiye yön vermiş ve söz sahibi olmuşlardır. Dönüp ilimize, bölgemize baktığımız zaman bizim eksik kalır bir yönümüzün olmadığını belirtmek istiyorum. Burada yapılacak küçük rötuşlarla bölgesel tarım reformlarıyla inanıyorum ki çok güzel sonuçlar elde edilerek, sektöre katma değer sağlayacaktır. Biz Van olarak sanayi bölgesi değiliz, aslında tüm sektörlerde de olmak zorunda değiliz. Türkiye'deki mera alanının yüzde 10'unu eğer bizim bölge oluşturuyorsa, yaklaşık 3 milyon 186 bin dekarlık bir tarım alanına sahipsek, madem küçükbaş hayvancılıkta sayısal olarak Türkiye'nin en iyi ili konumundaysak, madem coğrafyamız buna müsaitse ve Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip isek, tarımı çok iyi desteklememiz lazım" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından en güzel buzağı, en güzel kuzu, en güzel oğlak ve en güzel peynir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam eden program, kurdele kesimi ve fuar alanının gezilmesi ile sona erdi.



Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, ne depremden sonra ne de yaşanılan süreçte hiçbir zaman fuarlara ara vermediklerini belirterek, "Bugün Türkiye'nin en önemli markalarının bulunduğu ve hedefi 50 bin ziyaretçi olan bir fuar haline geldik. Bu kapsamda mayıs ayında İnşaat ve Mobilya Malzemeleri Fuarını, eylül ayında 8. Uluslar Arası Turizm Fuarı ve aynı zamanda ilkini gerçekleştireceğimiz Batı Asya Turizm Araştırma Kongresi ve ekim ayında da sadece üreticilere yönelik bir fuar ve forum düzenlemeyi amaçlıyoruz. Amacımız, ilimizi uluslar arası arenada söz sahibi yapmaktır" ifadelerine yer verdi.



Fuarın açılışına Van Milletvekili Burhan Kayatürk, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile firma yetkilileri katıldı. - VAN