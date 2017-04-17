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7'den 70'e Evet
7'den 70'e Evet
7'den 70'e Evet.
17 Nisan 2017 Pazartesi 13:05
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Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!
Erdoğan'ın AK Parti'ye katılacağı tarih belli oldu
CHP, referandum için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Hayranlarına büyük şok! Ertuğrul, Diriliş'e veda ediyor
HDP'nin kalelerinde seçimi etkileyen çarpıcı sonuçlar
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Erdoğan görür görmez talimat verdi: Yıpranmış, yenileyin!
Komutanların sandıklarından hangi sonuç çıktı?
Arınç'tan referandum sonrası ilk yorum
"'Evet' çıkarsa kapatırız" diyen araştırma şirketi kararını verdi
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Referandum sonucu Ağaoğlu'na pahalıya patladı
Dünya referandumu böyle gördü: Erdoğan, zaferini ilan etti
ABD'den Kuzey Kore'ye göz dağı: Gücümüzü test etmeyin
Rusya'dan referandum yorumu: Türkiye'nin iç meselesi
Çin bir Amerikalı devi daha satın alıyor!
Kılıçdaroğlu, MYK'yı acil toplantıya çağırdı
YSK Başkanı noktayı koydu: Oy pusulaları sahte değil, şüphe yok
Meral Akşener: Türkiye bu ayıbı sürdüremez
Danimarka Başbakanı'ndan referandum sonrası tepki çekecek sözler!
Survivor'da Furkan, Serhat'a resmen yalvarıyor
Hayırcılar sokağa indi, protestolar sabaha kadar sürdü
Oy pusulasından çıkan mesaj şaşkına çevirdi
Referandumda rekor kıran ülke! Almanya ve Hollanda'yı solladı
Erdoğan'la görüşen F1'den kara haber geldi
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Milli golcünün Erdoğan mesajı ses getirdi
Önce MGK sonra kabine toplanacak! OHAL bir kez daha uzatılıyor
Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı: Bu halin ne
Federasyon, hakemin dudaklarına yapışan başkanı futboldan men etti
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
8 Nisan'da silah bırakan terör örgütü dağılmıyor
Kritik maç şifresiz kanalda
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kimdir?
Zaferin ardından Erdoğan'dan Özal'ın mezarına ziyaret
Acılı kardeşi İbrahim Erkal'ın son durumunu açıkladı
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
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Ünlü oyuncu oğlu için sevgilisini karşısına aldı!
Referandumun ardından HDP'li eski vekil internette alay konusu oldu
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Taciz sonrası hayatını kaybeden minik kızın ailesine hapis istemi
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Tevez'den 38 milyon euroluk çalım!
Sandığınızdan hangi oy çıktı?
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
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Yüzde 90'ın üzerinde 'evet' çıkan köyde herkes Erdoğan hayranı!
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