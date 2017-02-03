7'den 70'e Biz Türkiye'yiz

DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU



" 7'DEN 70'E BİZ TÜRKİYEYİZ"



ADLI HALK DANSLARI GÖSTERİSİYLE SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR



Sanat Yönetmenliğini Yıldız Çankaya SARGIN 'ın gerçekleştirdiği"7'DEN 70'E BİZ TÜRKİYEYİZ" adlı halk dansları peryodik gösterimiyle 03.02.2017 tarihinde saat 19.30 da Leyla Gencer sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor.



Bu görsel şölen de Andolunun otantik ezgileri,müzik topluluğumuzun sesi ve nefesinin yanı sıra Devlet halk danslarının çocuk gençlik grupları ve halk danslarımızın dansçıları eşlik ediyor