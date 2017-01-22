Biçerdöverler İçin Zaman ve Enerji Tasarrufu Yapan Sistem Geliştirildi

Kırıkkale'de, TÜBİTAK teşvikli üniversite-sanayi iş birliği projesinde, biçerdöverler için ciddi zaman ve enerji tasarrufu sağlayan batör sistemi geliştirildi. Böylece, yurt dışında 70 bin liralık sistem 10 bin liraya alınabilecek.

TÜBİTAK'ın üniversite ve sanayinin birlikte çalışma ve Ar-Ge ürünü geliştirmesi için verdiği teşvikten yararlanan Kırıkkale Üniversitesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Emniyet Sanayi Zirai Aletler Limited Şirketi, biçerdöverlerde kayış kasnak değiştirme ve devir sayısı ayarlama gibi işlemlerde büyük zaman tasarrufu sağlayan batör sisteminin prototipini geliştirdi. Prototibe TÜBİTAK'tan gelecek sonuca göre seri imalata başlanması planlanıyor.

"70 BİN TL'YE ALINACAK ÜRÜN 10 BİN TL'YE ALINABİLECEK"

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bozdemir, proje çalışmalarına 15 ay önce başladıklarını belirttti. Yeni dönemde fabrikanın altyapısının geliştirilmesi ve projenin seri üretimi çalışmalarını yapacaklarını dile getiren Bozdemir, "Geliştirdiğimiz model, Türkiye'deki hemen hemen tüm ürünleri hasat edebilir... Dolar artışını göz önüne alırsak 60-70 bin liraya yurt dışından alabilecekken 10 bin liraya alınabilecek" diye konuştu.

"TÜBİTAK ÇOK BÜYÜK DESTEK VERİYOR"

Doç. Dr. Bozdemir, üniversite sanayi işbirliği olan bötor prototip çalışmasıyla ilgili son hakemin de değerlendirmesini TÜBİTAK'a sunduktan sonra kendilerine sistemin seri imalatına geçebileceğine dair yazı verileceğini dile getirdi. TÜBİTAK'ın çok büyük teşvikler verdiğinin altını çizen Bozdemir, "TÜBİTAK'ın sunduğu imkanları değerlendirebilirsek gerçek anlamda üniversite sanayi iş birliği yapıp Ar-Ge ürünü üretebiliyoruz. Bu çalışmada bunun bir ürünü oldu" dedi. (Yeni Şafak)