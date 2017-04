7 Cücelerin 'Meraklısı' ile Eşi Oylarını Kullandı

Eskişehir 7 Cüceleri'nin 'Meraklısı' ile eşi referandum için oylarını kullandı.



Eskişehir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan ve aynı zamanda 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler' adlı amatör tiyatroda 'Meraklı' rolünü üstlenen 1 metre 37 santim boyundaki Necip Kiriz ve 1 metre 20 santimetre boyundaki eşi Güller Kiriz birlikte oy kullandılar. Üç yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oturan Güller Akgün ile dünya evine giren Necip Kiriz, Eskişehir'de bulunan Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 1240 nolu salonda oylarını kullandılar.



"Türkiye için ok önemli bir gün"



Referandum sebebiyle oylarını kullanan cüce çift yaptıkları açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dilediler. 7 Cücelerin 'Meraklısı' 37 yaşındaki Necip Kiriz, konuşmasında Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Biz de her Türk vatandaşı gibi görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık referandum da. Vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Evlendikten sonra bu üçüncü seçimimiz. Her seçimde biz daha da güzelleşiyoruz. Önemli olan, Türkiye kazansın istiyorum" dedi.



"Türkiye topraklarında oy kullanmak güzel bir şey"



Necip Kiriz'in eşi Güller Kiriz ise, Türkiye topraklarında oy kullanmanın güzel bir şey olduğunu ifade ederek, "Hayırlısı olsun vatanımıza ve milletimize. Kıbrıs'tan sonra üçüncü kez oy kullanıyorum. Çok değişik, güzel bir şey mutluyuz. Türkiye topraklarında oy kullanmak güzel bir şey yani" diye belirtti. - ESKİŞEHİR