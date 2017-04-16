7 Cücelerin "Meraklı"Sı Oy Kullandı

Eskişehir'de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Tiyatro Grubu'nun 137 santimetre boyundaki "Meraklı"sı Necip Kiriz ile 120 santimetre boyundaki eşi Güller Kiriz, Anayasa değişikliği için oy kullandı.



Kiriz çifti, oylarını Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 1240 numaralı sandıkta kullandı.



Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Necip Kiriz, eşi Güller'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz kasabasından 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.



Evlendikten sonra üçüncü kez oy kullanacaklarını belirten Kiriz, "Bugün Türkiye için önemli bir gün. Her Türk vatandaşı gibi görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Referandumun Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Ne olursa olsun Türkiye kazansın istiyoruz." diye konuştu.



Güller Kiriz ise 3 yıl öncesine kadar KKTC'nin Dipkiraz kasabasında oy kullandığını dile getirerek, "Evlendikten sonra üçüncü kez Türkiye'de oy kullanıyorum." dedi.