7 Ayda Hafız Oldu

Mersin'in Erdemli İlçesi Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, hem hafızlık çalışan hem de eğitimlerini sürdüren Kuran kursu öğrencilerini ziyaret etti.



Müftü Türkmenoğlu, Erdemli Müftülüğü hafızlık takip komisyonu ile Alata Hafızlık Merkezini ziyaret etti. 7 ay gibi kısa bir sürede hafız olan ortaokul öğrencisi Musa Candemir'i tebrik eden Türkmenoğlu, "Bu Kuran kursumuzda şuanda 36 öğrencimiz hafızlık çalışması yapıyor. Aynı zamanda eğitimlerine de devam eden öğrencilerimiz hafızlıklarını tamamlıyorlar. Kursumuzda Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Musa Candemir 7 ay gibi kısa sürede hafız oldu. Fedakar hocalarımızı ve ailelerini tebrik ederim" dedi. - MERSİN