Afyonkarahisar Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından 7. Afyonkarahisar Yöresel Yemek Yarışması gerçekleştirildi.



İzmir Karayolu Araştırma Hastanesi karşısında bulunan bir restoranda düzenlenen yarışmada, katılımcılar yöresel hamur işi, yöresel ana yemek ve yöresel tatlı kategorilerinde yarıştı.



Afyonkarahisar'ın birbirinden leziz yöresel yemeklerinin yapıldığı yarışmada katılımcılar, yapmış oldukları yemekleri jüri üyelerine beğendirmek için kıyasıya yarıştı.



Yarışmada, hamur işi kategorisinde Asiye Çelik birinci, Semra Manap ikinci, Hale Başdaş üçüncü olurken, yöresel tatlı kategorisinde Ummahan Taşpınar birinci, Anıl Cerit ikinci, Emine Tıkır üçüncü oldu.



Yöresel ana yemek kategorisinde ise Keziban Tezci birinci, Zehra Gelişken ikinci, Fatma Tugan ise üçünü oldu.



Ayrıca yarışmada dereceye giren katılımcılara para ödülü verildi.