7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler
"7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler" workshop'u, 15 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde.
"7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler" workshop'u, 15 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde...
"Büyük hayaller, küçük ellerle bebek evlerinde hayat buluyor. Sergimizi gezen çocuklar; edindikleri bilgileri, atölyemizde sanatla birleştirerek kendi bebek evlerini tasarlıyor, o küçücük bebek evlerine kocaman hayallerini sığdırıyorlar."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Rahmi M. Koç Müzesi
Mekan Adresi : Hasköy Cad. No: 5 HASKÖY
Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Kategori : 7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io