7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler

"7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler" workshop'u, 15 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde.

7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler

"7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler" workshop'u, 15 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde...

"Büyük hayaller, küçük ellerle bebek evlerinde hayat buluyor. Sergimizi gezen çocuklar; edindikleri bilgileri, atölyemizde sanatla birleştirerek kendi bebek evlerini tasarlıyor, o küçücük bebek evlerine kocaman hayallerini sığdırıyorlar."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Rahmi M. Koç Müzesi

Mekan Adresi : Hasköy Cad. No: 5 HASKÖY

Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Kategori : 7 - 9 Yaş Hayallerle Dolu Küçük Evler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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