69 Seyahat Acentesinin 46'sı Yolcu Kaybetti

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz'un hazırladığı acenteler raporuna göre, 2015 yılında seyahat acenteleri aracılığıyla 10 milyon 219 bin 939 turistin getirildiği Antalya'ya, 2016'da 5 milyon 458 bin 981 turist getirildi. 69 acenteden 46'sı yolcu kaybetti.



Recep Yavuz, 2016'da 4 bin pax (yolcu sayısı) ve üzeri yolcu getiren 69 seyahat acentesi bulunduğunu, 46 acentenin yolcu kaybı yaşadığını, bunlardan yüzde 40'ın üzerinde pax kaybı yaşayan acente sayısının 30 olduğunu vurguladı. 2016 yılında havayoluyla gelenlerden acenteyi tercih edenlerin oranının 2015'te yüzde 94 olduğunu, 2016'da bu oranın yüzde 88'e gerilediğini kaydeden Recep Yavuz, "Uyruk bazında Ukrayna, İsrail ve Litvanya hariç tüm pazarlarda kayıp yaşanmıştır. Ana segment bazında sadece konsolide Ortadoğu pazarı yüzde 12 büyüme kaydetmiş, Avrupa pazarı konsolide yüzde 38 ve Rus-BDT pazarı konsolide yüzde 65 küçülmüştür" dedi.



ALMANYA İLK SIRADA



Raporda bölgelere göre bakıldığında, Almanya pazarı yüzde 32'lik düşüşle 2 milyon 418 bin turist sayısıyla seyahat acentelerinin en çok turist getirdiği pazar oldu. İkinci sırada ise 2016'nın eylül ayından itibaren charter yasağının kaldırıldığı Rusya'nın da dahil olduğu BDT-Rus pazarında yüzde 67 gerilemeyle 1 milyon 218 bin turiste ulaşılabildi. İskandinav pazarında yüzde 45 düşüş yaşayan acenteler, bu pazardan toplam 376 bin yolcu getirdi. İngiltere pazarında yüzde 30 düşüşle 307 bin turist sayısına ulaşıldı. Hollanda pazarında yüzde 30 gerilemeyle 262 bin turist sayısında kalındı. Belçika pazarında yüzde 43 gerilemeyle 110 bin turist getirildi. İsviçre pazarında yüzde 53'lük düşüş ve 93 bin turist sayısı gerçekleşti. Polonya pazarında yüzde 62 düşüş ve 81 bin turist, Avusturya pazarında yüzde 56 azalış ve 72 bin turist sayısı gerçekleşti. Çek-Slovak pazarında yüzde 83'lük düşüşle 39 bin, Fransa pazarında yüzde 86'lık gerilemeyle 9 bin 500 turist sayısında kalındı.



ARTIŞ YAŞANANLAR



Romanya pazarında yüzde 57 artışla 141 bin turist getirilirken, Ortadoğu pazarında da yüzde 192 artışla 66 bin turist sayısına ulaşıldı. Diğer ülke pazarlarının toplamında da yüzde 57 artışla 263 bin turist sayısı gerçekleşti.



Raporda, seyahat acenteleri aracılığıyla paket tur satın alarak Antalya'ya gelen turistlerin sayısının yer aldığını belirten Recep Yavuz, "Tüm olaylara rağmen yaklaşık 5.5 milyon turistin Antalya'ya gelmesi, Antalya'nın hala dünyanın en önemli destinasyonlar arasında olduğu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde acenteler kaybı telafi etmek için 3 aylık yoğun bir fuar sürecine giriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve acentelerin işbirliğiyle katılım gösterilecek fuarların, 2017 sezonuna olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Bu kriz de Antalya'nın en ağır ve derin krizi olarak turizm tarihine geçecek. 2017'de herkesin hazırlığı artık pik yapan sektörü daha yukarılara taşımaya yönelik. Özellikle Rus pazarının desteğiyle 2016'nın üstünde kapatabileceğimizi düşünüyorum. Gönlümüzden 7 milyon geçiyor ama yüzde 10'luk artış öngörüyoruz" diye konuştu. Recep Yavuz, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre ise kente 2016'da, tarifeli uçuş ve paket turlarla 5 milyon 973 bin 435 turist geldiğini aktardı.



- Antalya