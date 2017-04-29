689 Sayılı Yeni KHK ile İhraç Edilen Üniversite Personellerinin Listesi ve İsimleri
Resmi Gazete'de yayınlanan 689 sayılı KHK ile üniversitelerde görevli olan 98 kişi ihraç edildi. Üniversitelerden ihraç edilen çalışanların isim isim listesi yayınlandı.
Resmi Gazete'de 689 ve 690 sayılı iki yeni KHK yayınlandı. Yayınlanan 689 KHK ile üniversitelerde çalışan 98 çalışan ihraç edildi. Üniversiteden ihraç edilen çalışanların isim isim listesi yayınlandı.
İŞTE ÜNİVERSİTELERDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONELLERİN LİSTESİ: