689 Sayılı Yeni KHK ile İhraç Edilen Üniversite Personellerinin Listesi ve İsimleri

Resmi Gazete'de 689 ve 690 sayılı iki yeni KHK yayınlandı. Yayınlanan 689 KHK ile üniversitelerde çalışan 98 çalışan ihraç edildi. Üniversiteden ihraç edilen çalışanların isim isim listesi yayınlandı.

İŞTE ÜNİVERSİTELERDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONELLERİN LİSTESİ: