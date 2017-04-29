İhraç Edilen Askerlerin Listesi! İşte Hava Kuvvetlerinden İhraç Edilen İsimler
Yeni yayımlanan 689 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan 447 personel görevlerinden ihraç edildi. İhraç edilen personellerin listesi yayınlandı.
OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan 689 sayılı KHK ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 447 personel ihraç edildi. İhraç edilen personellerden 103'ü pilot. Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen personellerin isim isim tam listesi yayınlandı.
İŞTE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN İHRAÇ EDİLEN PERSONELLERİN LİSTESİ: