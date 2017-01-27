684 Bin Adet Sahte Avro Piyasadan Çekildi"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2016'nın ilk yarısında 331 bin, ikinci yarısında ise yaklaşık 353 bin olmak üzere toplam 684 bin adet sahte avro banknotun dolaşımdan çekildiğini bildirdi.



ECB'den yapılan açıklamada, yaklaşık 353 bin adet sahte avro banknotun geçen yılın ikinci yarısında piyasadan çekildiğini, bu sayının ilk yarıda ise 331 bin adet olduğu hatırlatıldı. Böylece geçen yıl toplamda 684 bin adet sahte banknot dolaşımdan çıkarılmış oldu.Dolaşımdan çekilen sahte avro banknot sayısının 2016'nın ikinci yarısında, 2015'in ikinci yarısına kıyasla yüzde 20,7 daha az olduğunu kaydedildi.



En fazla taklit edilenlerin 20 ve 50 avroluk banknotlar olduğuna vurgu yapılan açıklamada "2016'nın ilk yarısıyla kıyaslandığında aynı yılın ikinci yarısında sahte 20'lik avro oranı artmış, sahte 50'lik avro banknot oranı azalmıştır." denildi.



Açıklamada, geçen yılın ikinci yarısındaki sahte banknotların yüzde 93,6'sının Avro Bölgesi ülkelerinde, yaklaşık yüzde 5,4'ünün Avro Bölgesi dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinde ve yüzde 1'inin de dünyanın diğer bölgelerinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



-Yeni 50'lik avro banknot 4 Nisan'da dolaşıma girecek



Yeni güvenlik özellikleriyle yeni 50'lik avro banknotun, 4 Nisan 2017'de piyasaya sürüleceği anımsatılan açıklamada, "Banknot ekipman üreticileri ve diğer tedarikçiler, makinelerini ve kimlik doğrulama cihazlarını yeni banknotlara adapte etmek için Eurosistem'den destek almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca ilk avro serisinin yayınlanmasından bu yana Eurosistem'in insanları sahte banknotlara karşı uyardığı belirtilerek, gerçek banknotların Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Eurosistem merkez bankalarının internet sitelerinde açıklanan "hisset, bak ve eğdir" yöntemiyle tanınabileceği kaydedildi.