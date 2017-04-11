68 Stk'dan Referandumda "Evet" Çağrısı

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, "İstikrar, istikbal ve istiklal için, 16 Nisan'da Samsunumuzun 68 sivil toplum kuruluşu olarak halkımızı 'evet' demeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonunda bir araya gelen 68 sivil toplum örgütü Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adı altında açıklama yaparak, üyelerine ve vatandaşlara referandum da "evet" oyu vermeleri çağrısında bulundu.



Programda 68 STK adına basın açıklamasını okuyan Hukuki Araştırma Derneği (HUDER) Samsun Şube Başkanı Av. Cihat Başerli, şunları söyledi: "Siyasi istikrarsızlık ülkemizin temel sorunlarından birisidir. Siyasi istikrarsızlık; gelişme aşamasındaki demokrasimizin örselenmesine, ekonomik kalkınma ve büyümenin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Demokrasimizin aldığı her yaradan sivil toplum kuruluşlarımız da derinden etkilenmektedir. İstikrarsız dönemlerin en büyük mağdurlarından biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Siyasi istikrarsızlığın temel kaynağı ise 'parlamenter sistem'dir. Parlamenter sistemin barındırdığı dezavantajların, ülkemizin istikrarlı bir şekilde yönetilmesine fırsat oluşturmadığını düşünüyoruz. 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümet kurulmuştur. Hükümetlerin ortalama ömrünün 1,5 yılın altında olduğu bir politik ortamda büyümeden, kalkınmadan ve istikrardan söz edilemez. 16 Nisan referandum unun; bu ülkede istikrarsız zeminin yok edilmesine, umutların yeşermesine, uzun hükümetler döneminin başlamasına, Devletimizin 50 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık planlar yapabilmesine ve ülkemizin hızlı bir şekilde kalkınmasına vesile olacağına yürekten inandığımız için evet. Milletten kopuk, millete rağmen milleti yönetmeye çalışan vesayetçi anlayıştan Milletimiz ve Devletimiz çok çekti. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son 15 Temmuz vesayetçi anlayışın tezahürleriydi. Aziz milletimiz ve milletimizin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları, ferasetleriyle, cesaretleriyle bu kara dönemleri kapatmasını hep başardı. Böyle kara dönemlerin bir daha yaşanmaması için 16 Nisan tarihinin bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Bu tarihi oylamada güçlü bir şekilde evet çıkması halinde; vesayet devrinin kapanacağına ve ülkemizin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inandığımız için, ham demokrasi değil tam demokrasi için evet. Yasamanın (TBMM) halk tarafından seçilerek asli görevi olan yasama faaliyetini yapacağına, milletvekillerinin bakan olma hayali kurmadan, iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışmaktan kurtularak milletin ihtiyacı olan yasaları çıkarmaya odaklanabilecekleri ortamın oluşacağına inandığımız için, yürütmenin(başkan ve hükümet) doğrudan halk tarafından seçilip meşruiyetini halkın kendisinden almasıyla, vekillerden ayrıca bir destek almak zorunda kalmayacağı ve halk nezdinde, yargı önünde hesap vereceği için, yargının iç çekişme ve iç seçim endişesiyle siyasallaşmaktan, gruplaşmaktan kurtulup adaletli kararlar vermeye odaklanabileceğini düşündüğümüz için evet. Ruhunu 27 Mayıs 1960 darbesinden alan, 12 Eylül askeri darbesiyle oluşturulmuş ve halen birçok problemi içinde barındıran mevcut anayasamızın; 16 Nisan referandum u ile biraz daha demokratikleşeceğine ve yeni tam demokratik, sivil bir anayasa oluşturmanın zeminini hazırlayacağına inandığımız için 16 Nisan da evet. Devletin başının doğrudan halk tarafından seçilmesi ve yürütmenin halkın seçtiği Başkan tarafından oluşturulması sayesinde, dışarıdan müdahale, manipülasyon ihtimalinin ortadan kalkacağına, milletiyle bütünleşmiş, milli değerlere bağlı yerli ve milli hükümetler kurulacağına, Ülkemiz üzerine oyun oynayan dahili ve harici düşmanların oyunlarının bozulacağına inandığımız için evet. Kısacası istikrar, istikbal ve istiklal için, 16 Nisan'da Samsunumuzun 68 sivil toplum kuruluşu olarak halkımızı 'evet' demeye çağırıyoruz."



STK temsilcileri açıklamanın ardından toplu fotoğraf çektirdi. - SAMSUN