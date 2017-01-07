679 Sayılı Khk ile Yapılan Düzenlemeler

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmeyecek. Soruşturmaları süren kişilerin ikramiyeleri ise emanete alınacak.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



KHK'da, OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınmasının, Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4. maddesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 2 Ocak tarihinde kararlaştırıldığı ifade edildi.



Emekli emniyet teşkilatı personeline ilişkin tedbirler



679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan 2'si 1/1. sınıf, 44'ü 1. sınıf, 6'sı 2. sınıf, 4'ü 3. sınıf, 2'si 4. sınıf emniyet müdürü, biri başkomiser ve biri polis memuru olmak üzere 60 eski emniyet teşkilatı mensubunun da rütbeleri alındı.



KHK'nın ek 2 sayılı listesinde isimleri yer alan bu kişiler, resen emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu saptananları kapsıyor.



Söz konusu kişiler, görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek ve ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatları da kullanamayacak.



Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği gibi görevleri de sona ermiş sayılacak.



Ayrıca silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek; özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.



Kapatılan 11 gazete yeniden açılabilecek



Kanada'da öğrenim gören ve 675 sayılı KHK ile öğrencilikle ilişiği kesilen Mustafa Sami Ata, 675 sayılı KHK kapsamından çıkarıldı.



Ayrıca daha önce 6775 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un ek 3 sayılı listesinde ve 675 sayılı KHK'nın ek 7 sayılı listesinde yer alan 11 gazete, söz konusu listelerden çıkarıldı.



Bunların, "Şuhut'un Sesi", "Türkeli", "Batman", "Zafer", "Hisar", "Türkiye'de Yeni Yıldız", "Batman Çağdaş", "İdil Haber", "Prestij Haber", "Urfafanatik" ile "Kızıltepe'nin Sesi" gazeteleri olduğu belirtildi.



İsmi geçen gazeteler için daha önce 6775 sayılı kanun ve 675 sayılı KHK ile getirilen hükümler, bu KHK'nın yürürlük tarihi itibarıyla ortadan kalktı.



Öğrenim ve barınma bedelleri iade edilecek



670 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar ile çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları ile çeşidine bakılmaksızın 500 lirayı geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınacak.



Ayrıca kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş öğrenim ve barınma bedelleri, bu sıraya tabi tutulmaksızın iade edilecek.



İkramiyeleri ödenmeyecek



673 sayılı KHK'nın 5. maddesinde de değişikliğe gidilerek, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya bu örgütlerle irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarların ödenmeyeceği hükmü getirildi.



Aynı nedenle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete alınacak.



Ayrıca, görevinden çıkarılanlara yönelik 675 sayılı KHK'nın 10. maddesinde yer alan düzenlemelere, "Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez." hükmü eklendi.