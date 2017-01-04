Berlin'de 9-19 Şubat'ta düzenlenecek 67. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) açılışı, Fransız yönetmen Etienne Comars'ın "Django" filmiyle yapılacak.



Berlinale basın ofisinden yapılan açıklamada, Comar'ın yönettiği ilk film olan Django'nun dünya prömiyerinin festivalde gerçekleştirileceği belirtildi.





Öte yandan film, festivalde "Altın Ayı" ödülü için de yarışacak.



Başrollerini Reda Kateb ve Cecile de France'ın paylaştığı filmde, ünlü gitarist ve besteci Django Reinhardt'ın 1943 Alman işgali sırasında Paris'ten kaçışı anlatılıyor.