67 Burda Avm'den Check-in Sürprizi

67 Burda Alışveriş Merkezi'nde Nisan ayı itibari ile check-in yapan ziyaretçilerine sürpriz hediyeler veriyor.



Sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe daha da önem kazanmaya devam etmesiyle birlikte 67 Burda Alışveriş Merkezi sadık müşterilerini ödüllendirmeye devam ediyor. Faccebook.com/67BurdaAVM sosyal medya sayfası üzerinden üç farklı günde 67 Burda Alışveriş Merkezi' nde çekilmiş fotoğrafını yer bildirimiyle paylaşan ziyaretçiler sürpriz hediyeler kazanıyor. - ZONGULDAK