6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bt Uyum Eğitimi
Bu eğitimin amacı 7 nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde kurumların yapacağı teknik uyumlulukların anlaşılması ve bunu uygulayacak IT/BT ekibine rehberlik etmektedir.
Bu eğitimin amacı 7 nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde kurumların yapacağı teknik uyumlulukların anlaşılması ve bunu uygulayacak IT/BT ekibine rehberlik etmektedir. Bu eğitimi alacak BT personeli kurumunda bu teknik uyumlulukları yapacak hale gelecektir. Ayrıca BS 10012 Kişisel Bİlgi Yönetim Sistemi (KBYS) standartı hakkında bilgilendirme eğitimin amaçlarındandır.
Eğitmen: Çağrı Polat (Eğitim ve Etkinlikler)
Ücrete Dahil Hizmetler:
-Basılı şekilde 6698 sayılı KVKK kanunu
-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık
-1 öğle yemeği
Sertifika:
Eğitime katılım sertifikası verilecektir.
Kimler Katılmalı:
IT güvenlik görevlileri, güvenlik uzmanları, sistem ve ağ yöneticileri, adli bilişim uzmanları, bilişim hukuku alanı çalışanları, veri sorumluları, veri koruma memurları, veri yöneticileri
Eğitim Süresi: 7 saat / 1 gün 09: 00-17: 00
Eğitim Ücreti: Kurumsal: 1200 TL + KDV (Peşin) (0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)
Detaylar için: https: //www.erasistem.com/akademi/6698-sayili-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-bt-uyum-egitimi
Eğitim Konuları için: https: //www.erasistem.com/sss/soru/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-teknik-uyum-danismanligi-ve-egitimi
Detaylı Site: http://www.kvkkanunu.com
Notlar:
Eğitim en az açılma sınırı 6 kişidir, bunun altında eğitim bir sonrakine devreder.
Kurumunuz için ilgili eğitimi aldırmak için lütfen 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Originn Coworking
Mekan Adresi : 1 374/1. Sokak Başlangıç Saati : 30.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Kategori : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu BT Uyum Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır