Bu eğitimin amacı 7 nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde kurumların yapacağı teknik uyumlulukların anlaşılması ve bunu uygulayacak IT/BT ekibine rehberlik etmektedir. Bu eğitimi alacak BT personeli kurumunda bu teknik uyumlulukları yapacak hale gelecektir. Ayrıca BS 10012 Kişisel Bİlgi Yönetim Sistemi (KBYS) standartı hakkında bilgilendirme eğitimin amaçlarındandır.



Eğitmen: Çağrı Polat (Eğitim ve Etkinlikler)



Ücrete Dahil Hizmetler:



-Basılı şekilde 6698 sayılı KVKK kanunu



-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık



-1 öğle yemeği



Sertifika:



Eğitime katılım sertifikası verilecektir.



Kimler Katılmalı:



IT güvenlik görevlileri, güvenlik uzmanları, sistem ve ağ yöneticileri, adli bilişim uzmanları, bilişim hukuku alanı çalışanları, veri sorumluları, veri koruma memurları, veri yöneticileri



Eğitim Süresi: 7 saat / 1 gün 09: 00-17: 00



Eğitim Ücreti: Kurumsal: 1200 TL + KDV (Peşin) (0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)



Detaylar için: https: //www.erasistem.com/akademi/6698-sayili-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-bt-uyum-egitimi



Eğitim Konuları için: https: //www.erasistem.com/sss/soru/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-teknik-uyum-danismanligi-ve-egitimi



Detaylı Site: http://www.kvkkanunu.com



Notlar:



Eğitim en az açılma sınırı 6 kişidir, bunun altında eğitim bir sonrakine devreder.



Kurumunuz için ilgili eğitimi aldırmak için lütfen 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Originn Coworking



Mekan Adresi : 1 374/1. Sokak Başlangıç Saati : 30.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Kategori : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu BT Uyum Eğitimi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır