6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bt Uyum Eğitimi

Bu eğitimin amacı 7 nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde kurumların yapacağı teknik uyumlulukların anlaşılması ve bunu uygulayacak IT/BT ekibine rehberlik etmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bt Uyum Eğitimi

Bu eğitimin amacı 7 nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde kurumların yapacağı teknik uyumlulukların anlaşılması ve bunu uygulayacak IT/BT ekibine rehberlik etmektedir. Bu eğitimi alacak BT personeli kurumunda bu teknik uyumlulukları yapacak hale gelecektir. Ayrıca BS 10012 Kişisel Bİlgi Yönetim Sistemi (KBYS) standartı hakkında bilgilendirme eğitimin amaçlarındandır.

Eğitmen:  Çağrı Polat (Eğitim ve Etkinlikler)

Ücrete Dahil Hizmetler:  

-Basılı şekilde 6698 sayılı KVKK kanunu

-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık

-1 öğle yemeği

Sertifika:

Eğitime katılım sertifikası verilecektir.

Kimler Katılmalı:

IT güvenlik görevlileri, güvenlik uzmanları, sistem ve ağ yöneticileri, adli bilişim uzmanları, bilişim hukuku alanı çalışanları, veri sorumluları, veri koruma memurları, veri yöneticileri

Eğitim Süresi:  7 saat / 1 gün 09: 00-17: 00

Eğitim Ücreti:  Kurumsal: 1200 TL + KDV (Peşin) (0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)

Detaylar için:  https: //www.erasistem.com/akademi/6698-sayili-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-bt-uyum-egitimi

Eğitim Konuları için:  https: //www.erasistem.com/sss/soru/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-teknik-uyum-danismanligi-ve-egitimi

Detaylı Site:  http://www.kvkkanunu.com

Notlar:

Eğitim en az açılma sınırı 6 kişidir, bunun altında eğitim bir sonrakine devreder.

Kurumunuz için ilgili eğitimi aldırmak için lütfen 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Originn Coworking

Mekan Adresi : 1 374/1. Sokak Başlangıç Saati : 30.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Kategori : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu BT Uyum Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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