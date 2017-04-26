Açığa Alınan Polislerin Listesi Bilmeceye Döndü

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polisi açığa aldı. Emniyet'ten yapılan açıklamada "667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

AÇIĞA ALINAN POLİSLERİN LİSTESİ NEDEN YAYINLAMADI?

Açıklamada, açığa alınan polislerin listesine yer verilmedi. Binlerce polis, açığa alınma listesini merak ediyor. Polis isimlerinin liste olarak açıklanmamasının nedeni ise, kararın yeni bir Kanun Hükmünde Kararname ile alınmaması.

Emniyet, bu kararı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan ilk ve en genel KHK olan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayandırarak aldı.

Bu KHK'da, FETÖ ile ilişiği olan personelin açığa alınabileceği ibaresi yer alıyor.

GÖREVDEN ALINAN POLİSLER İÇİN YENİ KHK BEKLENİYOR

Açığa alınan ya da ihraç edilen polislerin ve kamu personelinin listesi ise, Bakanlar Kurulu kararı ile alınan özel KHK'lar ile açıklanıyor. Bu listeler, söz konusu KHK'lar Resmi Gzetede yayımlandıktan sonra, yine resmi gazetede açıklanıyor.

Görevden alınan polislerin ve bunlar arasından ihraç edilenlerin listesinin, bir sonraki KHK ile açıklanması bekleniyor.