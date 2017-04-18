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662 Kişi Charlie Chaplin Oldu
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662 Kişi Charlie Chaplin Oldu

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Charli Chaplin, 128. yaş gününde kendisi gibi giyinmiş yüzlerce kişi tarafından törenle anıldı.

662 Kişi Charlie Chaplin Oldu

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Charli Chaplin, 128. yaş gününde kendisi gibi giyinmiş yüzlerce kişi tarafından törenle anıldı.

Kaynak: Dunya.com

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Charlie Chaplin, Yönetmen, Tören