662 Kişi Charlie Chaplin Oldu
Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Charli Chaplin, 128. yaş gününde kendisi gibi giyinmiş yüzlerce kişi tarafından törenle anıldı.
Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Charli Chaplin, 128. yaş gününde kendisi gibi giyinmiş yüzlerce kişi tarafından törenle anıldı.
Kaynak: Dunya.com
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