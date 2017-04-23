66 Yıldır Hem Çalıyor Hem Söylüyor

Altı yaşında saz çalmaya başlayan 72 yaşındaki Eskişehirli duayen ozan Arif Çayır, 6 bin civarında bestelediği türkü olduğunu söyledi.



Saz çalmanın ve sazla birlikte türkü söylemenin bir yetenek işi olduğunu belirten ozan Arif Çayır, daha çok küçük yaşlarda saz çalmaya ve türkü söylemeye başladığını anlattı. Babasının kaval çaldığını söyleyen Çayır, "Babamın kaval çalmasından esinlenerek saza merakım daha fazla arttı. Küçük yaşlarda Aşık Veysel'in saz çalmasına ve türkü söylemesine ilgi duydum. Aşık Veysel hayatta iken karşılıklı saz çalarak atışmalarda bulundum. Şimdiye kadar 6 bin civarında enstrüman çalan sanatçı yetiştirdim. 6 bin civarında da bestelediğim türkülerim var ve türküleri kitap haline dönüştüreceğim. Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Halk Ozanlığı' belgem var. 12 parça müzik aletimi çalarak icra ediyorum. Müzik aletlerimin bazıları saz, kısa bağlama, keman, ut, cümbüş, tambur. Nefesli çalgılardan ise kaval, zurna ve klarnet" dedi.



"Amacım kültür ve sanata katkıda bulunmak"



Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneğinin (EŞYODER) kurucu üyeleri arasında yer altığını anlatan ozan Arif Çayır, "Aynı zamanda bu dernekteki ozanlar komisyonu başkanıyım. 66 yıldır Eskişehir'de duayen ozanım. Ozan olarak saz çalmayı ve bestelediğim türküleri severek, isteyerek söylemeyi hobi olarak yapıyorum. Amacım Eskişehir kültür ve sanatına katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR