66. Ankara Toastmasters Toplantısı - Sezen Aksu Şarkıları

Beni Unutma, Gülümse, Seni Kimler Aldı, Sarışınım ve daha nice Sezen Aksu şarkısı. Her bir şarkıda bir anı, unutulmayan sevgiliye duyulan özlem, yeni bir aşkın heyecan dolu kıpırtılarını hissetiğimiz duygular.



Gelin 66. toplantıda mis kokulu bahara, Sezen Aksu şarkılarıyla "merhaba" diyelim.



Belki şehre bir film gelir,



Bir güzel orman olur yazılarda



İklim değişir, Akdeniz olur,



Gülümseyelim : )



Yıllardır dünyanın birçok ülkesinde üyelerinin topluluk önünde konuşma ve liderlik yeteneklerini geliştirmek için yapılanmış uluslararası Toastmasters organizasyonuna bağlı Ankara kulübü, 66. kez yine bir Pazartesi akşamı birbirinden güzel konuşmalarla sahne alıyor.



Topluluk önünde konuşma yeteneklerinizi geliştirmek, birbirinden değerli konuşmacıları dinlemek ve bizlere eşlik etmek istiyorsanız, sizi de heyecanla aramıza bekliyor olacağız.



Münevver Çelik



Toplantı Ustası



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Route Sahne



Mekan Adresi : Selanik 2 Caddesi No.70



Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 30: 00



Kategori : 66. Ankara Toastmasters Toplantısı - SEZEN AKSU ŞARKILARI



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır