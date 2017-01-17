Kaçak Cep Telefonlarını İş Makineleriyle Ezerek İmha Ettiler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde seyyar satıcıları denetledi. Denetlemede; kayıt dışı olduğu için el konulan 657 cep telefonu, iş makineleriyle imha edildi.

BOZUK VE İÇİ BOŞ CEP TELEFONU SATAN TEZGAHLARA OPERASYON

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin işlek caddelerinde 2'nci el cep telefonu satış yapan seyyar tezgahları denetledi. Zabıta ekipleri; Hürriyet, İstasyon ve Gaziler caddesinde yaptıkları kontrollerde vatandaşlara bozuk ve içi boş telefon satan kişilerin ürünlerine el koydu.



TELEFONLARIN BATARYALARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Çeşitli modellerde 657 cep telefonu, 148 şarj cihazı, 70 selfie çubuğu ile 113 telefon kılıfına el koyan zabıta ekipleri imha işleminden önce telefonların içerilerindeki bataryaları geri dönüşümde değerlendirilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na teslim etti. Ekipler daha sonra da el konulan telefonları boş alanda iş makinesi ile ezerek imha etti.