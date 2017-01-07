651 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 650 kilo 700 gram esrar ile 12 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Buca ilçesinde takibe alınan kişinin Bornova ilçesindeki depoda uyuşturucu sakladığını belirledi.



Zanlı A.K'nin (31) kullandığı otomobili takip eden ekipler, bir depoda arama yaptı. Depoda, 210 şeffaf jelatine sarılı paketteki 644 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.



A.K'nin ifadesinde, Buca'da başka bir yerde daha uyuşturucu bulunduğunu itiraf etmesi üzerine bu adrese de baskın düzenlendi. Operasyonda, 6 kilo 200 gram esrar ile 12 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.



Olaya ilişkin terör örgütleri bağlantısının araştırıldığı bildirildi.



"Tek operasyonda en büyük yakalama"



İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının, kentte bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek rakam olduğu belirtildi.



Ele geçirilen uyuşturucunun "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılmadan yakalanmasının önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Uyuşturucuyu piyasaya sürmeyi planlayan suç şebekesine büyük bir darbe vurulmuştur. İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu satıcısı ve organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla ve artarak devam etmektedir."