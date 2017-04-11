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650 Yıllık Türbe Taşınıyor
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650 Yıllık Türbe Taşınıyor

Ilısu Barajı'nın tamamlanması halinde su altında kalacak 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na 18 Nisan'da taşınacak.

650 Yıllık Türbe Taşınıyor

Ilısu Barajı'nın tamamlanması halinde su altında kalacak 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na 18 Nisan'da taşınacak.

Kaynak: Dunya.com

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