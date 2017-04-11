650 Yıllık Türbe Taşınıyor
Ilısu Barajı'nın tamamlanması halinde su altında kalacak 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na 18 Nisan'da taşınacak.
Ilısu Barajı'nın tamamlanması halinde su altında kalacak 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na 18 Nisan'da taşınacak.
Kaynak: Dunya.com
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