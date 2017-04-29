650 Yıllık Tarihi Türbenin Taşınması

Ilısu Barajı'nın tamamlanması durumunda su altında kalacak 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için güzergah yolunun asfaltlama çalışmaları sona erdi.



Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Zeynel Bey Türbesi taşınma işi ihalesinin 28 Mayıs 2015'te DSİ Barajlar ve HES Dairesince gerçekleştirildiği, 26 Haziran 2015'te ihale komisyon kararı ile taşıma işini ER-BU İnş. Tic. AŞ üzerine 15 milyon 838 bin lira bedelle verildiği, 20 Temmuz 2015'te yer teslimi yapılarak işe başlanıldığı bildirildi.



Firma tarafından yapılan çalışmaların bitme aşamasına geldiği kaydedilen açıklamada, bu amaçla Zeynel Bey Türbesi'nin taşınacağı güzergah yolunun asfaltlama çalışmalarının yetkili firma tarafından tamamlandığı belirtildi.



Türbeyi taşıyan büyük araçların üzerine 750 ton ağırlığında beton bariyerler konularak güzergah yolunun 27 Nisan'da test çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, "Testler sonucunda bir aksilik yaşanmaz ise muhtemelen mayıs ayı içerisinde türbenin taşınma işlemi gerçekleştirilecektir." bilgisine yer verildi.