64 yıl önce şehit düşen Didimli askerin adı parkta yaşatılacak



AYDIN - 64 yılı önce Çanakkale'de batan Dumlupınar Denizaltısında şehit düşen Didimli asker Mustafa Özsoy'ın adı belediye tarafından yapılan parka yaşatılacak.

1953 yılında Çanakkale Boğazında İsveç Bandıralı Nobaland adlı şileple çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısında şehit olan 81 denizciden biri olan Didimli Mustafa Özsoy'un adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı. Efeler Mahallesi 1372 sokak üzerinde Didim Belediyesi tarafından yaptırılan Mustafa Özsoy parkının açılışına Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Muslu Yalçın, Şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından parkın açılışında ilk konuşan Dernek Başkanı Zübeyde Muslu Yalçın "Bugün burada 64 yıl önce 4 Nisan 1953 yılında Çanakkale'de denizci olarak askerlik görevi yaparken Dumlupınar denizaltının şileple çarpışması sonucu şehit düşen ve Yoran'ın ilk şehidi olan Mustafa Özsoy'un adının verildiği parkın açılışı için buradayız. Dernek olarak şehidimizin adının bir parka verilmesi sonucu talepte bulunmuştuk ve bu isteğimiz kısa sürede gerçekleşti. Bizler dernek olarak, şehidimizin yakınları ve Didim halkı olarak Didim Belediye Başkanına, Belediye çalışanlarına ve parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."dedi.

"DİDİMİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında ise herkesin bulunduğu yere sahip çıkmasının gerekliliğine dikkat çekerek "Dışarında gelip buraya yerleşenler ve buralı olan Yoranlılarla hep beraber Didimliyiz. Didim'in kıymetini bilmeli ve değerlerine önem vermeliyiz. Didim'in geçmişine saygı duymalıyız. Didim'i ileriye götürmek için çalışmak gibi mecburiyetimiz var. Şehit Mustafa Özsoy elim bir deniz kazası neticesinde bundan 64 yıl evvel aramızdan ayrılmış ama bir ülkeyi bir toprağı vatan yapan onun uğruna verilen savaşlar ve görev başında şehit olmaktır ve çalışmaktır. Bu ülkenin insanları bu toprakları vatan yapmak için çok şehit verdi. Bunu biliyoruz ve hepimizin ailesinden şehitler vardır. Onları yad ediyorum. Bunlar zor işler aradan yıllar geçse de acılar tazedir. Bu vatanda toprakları için şehit düşmesi insanların vicdanını sızlatan ve yaraları halen taze kalan olaylardır. Yoranlılar derneğine kendi köklerine sahip çıktığı için ve kendini Didimli olarak hisseden bir insan olarak teşekkür ediyorum. Söylenecek çok şey var ama şunu söylemek istiyorum. Bende dışarıdan geldim ama ben bu topraklar çok seviyorum. Bu parkın yapılmasında emeği geçen dernek yönetimi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ise Çanakkale'nin herkesin üzerinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek "Üzerine konuşacağımız ve burada toplanmamıza vesile bu hadise her şahadet olayı gibi hepimizin hissettiği bir vakadır. Ancak bir kaç yönüyle Dumlupınar şehitlerinin şahadete yürüyüşlerinin öyküsü diğerlerinden biraz fark arz eder. Öncelikle Dumlupınar şehitlerinin şehit oluşuyla ilgili bilgi edinmemi sağlayan dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Tabiri caizse kendimizi biraz ezik hissettim ve olayları biraz önce farklı öğrendim. Herkeste olduğu gibi bizde de sorumluluk vardır. Çanakkale deyince onun ruhunun fitilinin ateşlendiği 57 alayı, şehitleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimiz kafamızdan şöyle bir geçiririz."dedi ve parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Protokolü ile Özsoy ailesi parkın açılışı kurdelesini kesti ve ardından vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu.