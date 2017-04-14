62 Yıldır Ahşap Kaşık Oyuyor

HARUN KAYMAZ - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Sami Yıldız, 13 yaşında öğrendiği ata mesleği ahşap kaşık oymacılığını 62 yıldır sürdürüyor.

Şimşir, zeytin ve gürgen ağaçlarını işleyerek çeşitli ebatlarda ahşap kaşıklar üreten Yıldız, ailesinin geçimini de bu işten sağlıyor.



Bursa'da katıldığı bir sergide oğluyla birlikte ürünlerini sergileyen Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap kaşık oymacılığının kültürümüzün bir parçası olduğunu, dedesinden babasına, babasından kendisine ulaştığını söyledi.



Yıldız, ata mesleğine devam ettiğini vurgulayarak, "Tek geçim kaynağımız bu. Ailemiz 200 yıldır bununla ekmek yiyor. 13 yaşımda babamın yanında başladım ve o gün bu gündür devam ediyorum. Eskiden zeytin ağacı vardı, şimdi daha çok şimşir ve gürgen ağacı kullanılıyor. Gürgen kaşığına vernik vuruluyor, bu çok zararlı. Bizim tercihimiz şimşir kullanmak. Ülkede kaşık oymacılığı azaldı, ustalar bıraktı. Makineye döndü, el sanatı geride kaldı." diye konuştu.

"Mezarıma iki kaşık bıraksınlar"

Ahşap kaşık oymacılığının herkesin yapamayacağı bir sanat olduğunu dile getiren Yıldız, "Gençlik yıllarımda 50 kaşığı aynı anda işlerdim. Neredeyse günde 15 saat oturarak sabırla çalışırdım. Zanaatini seveceksin, sevmiyorsan yapmayacaksın. Ölene kadar bu işi yapacağım. Mezarıma iki kaşık bıraksınlar diye çocuklarıma vasiyetim var. Hayatım boyunca kimseye kölelik yamadım, ekmek paramı çıkardım. Allah bereket versin." ifadelerini kullandı.

"İthal ürünler ve makine sanayi ile savaşıyoruz"



Babası gibi 13 yaşında mesleğe başlayan 39 yaşındaki İsmail Yıldız da hem geçimlerini sağladıklarını hem de kültürlerine sahip çıktıklarını aktardı.



Bu işe ilk başladığında bazı zorluklar yaşadığını hatırlatan Yıldız, şunları dile getirdi:

"Elimizi kolumuzu kese kese başladığımız meslekte bu günlere geldik. İki çocuğum var, ben de ailemi ahşap kaşık oymacılığı yaparak geçindiriyorum. Bizim iki konu ile savaşımız var; Biri ithal ürünler, diğeri makine sanayi. Tahta kaşıkların mineralleri koruma gibi bir özelliği var. Yemek kaşığı olarak kullanıldığı zaman dişleri koruyor ve salgısı mideyi rahatlatıyor. Bu uzmanların da görüşü. Sağlık için ideal."

Yıldız, ömrünü kaşık oymacılığına veren babası Sami Yıldız'ın "Ahilik" almasını çok istediğini, bunun için yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, günde 15 civarında çeşitli ebatlarda ahşap kaşık üreten baba oğul, bu kaşıkları 10-15 liradan satıyor.