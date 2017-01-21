62. AK Parti Konya İl Danışma Meclisi

AK Parti Konya İl Teşkilatı 62. İl Danışma Meclis toplantısı yapıldı.



AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Ramada Otel'de yapılan toplantıda, tüm engelleme ve çirkin eylemlere rağmen Anayasa değişikliği teklifinin mecliste kabul edildiğini söyledi.



Bundan sonra AK Parti Konya İl Teşkilatına çok iş düştüğünü belirten Arat, "Üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak un, yağ ve şekerin hazır olduğu bu süreçte Konya olarak inşallah en güzel helvayı yapacağız. Seçim Koordinasyon Merkezimizi oluşturuyoruz. Gerekli çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra sahalara ineceğiz ve halkımıza bu yeni sistemi anlatıp onlardan destek isteyeceğiz." dedi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Türkiye'nin yeni bir İstiklal Savaşı'nda olduğunu belirterek, herkesten üzerine düşeni yapması konusunda daha dikkatli olmasını istedi.



Bunun bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu ifade eden Akyürek, "Bugün yaşananların hangi büyük güçlerin elleriyle yapıldığı ortada. Bizler de yeniden büyük ve lider Türkiye'yi kurma çabasındayız. Konya olarak çok dikkatli olmamız ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.