600 karede Yusufeli Barajı

Yusufeli Barajı'nda inşaatın başladığı günden bugüne çekilen fotoğraf kareleri ilerlemeyi an be an gözler önüne seriyor



ARTVİN - Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yapım inşaatına başlandığı günden bugüne kurulan sabit fotoğraf makinasının aldığı görüntüler kat edilen yolu gösteriyor.

20 Haziran 2014 yılında çekilmeye başlanan 800 bin kare fotoğraf içerisinden 600 kare birleştirilerek baraj inşaatındaki yüzde 62'lik gerçekleşmeyi ortaya koyuyor.

Temelden 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin Tesisin kurulu gücü 558 MW olması, yıllık enerji üretiminin ise 1 888 GWh olması bekleniyor. Projenin tamamlanması ile yıllık yaklaşık 450 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanması hedeflenen Projede bugüne akdar % 62 fiziki gerçekleşme sağlandı.

