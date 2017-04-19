60 Yaşındaki Fadime Teyze'nin Okuma Aşkı

Sivas'ta yaşayan 60 yaşındaki 2 çocuk annesi Fadime Toptaş, okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.



Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünü kazanan Fadime Toptaş, okuma azmiyle kendisine hayran bırakıyor. İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemeyen Toptaş, Halk Eğitim kurslarına katılarak çeşitli sertifikalar aldı. Okuma azmini sürdüren Toptaş, ilk olarak açık öğretimden ortaokulu, ardından da lise eğitimini başarıyla tamamladı. Bu başarısıyla iyice cesaretlenen Toptaş, hedefini yükselterek üniversiteye başlamaya karar verdi. Toptaş, hedefini gerçekleştirerek 2016 yılında girdiği üniversiteye giriş sınavında Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünü kazandı. Üniversiteye başlamasının ardından derslerine de devam eden ve büyük başarı sağlayan Toptaş, bölüm hocalarının da takdirini topladı. Yüksek bir ortalamayla ilk dönemi bitiren Toptaş, önümüzdeki aylarda 1'inci sınıfı da başarıyla bitirmiş olacak. Toptaş, önlisans programını tamamladıktan sonra lisans eğitimini yapmak ardından da yüksek lisans yapmak istiyor.



60 yaşındaki Toptaş, okumayı çok sevdiğini belirterek, eğitim hayatının nasıl devam ettiğini anlattı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Toptaş, "Gençler boş zamanlarına iyi değerlendirmeli. Kafelere gitmemeli daha çok çalışmalarına tavsiye ediyorum" dedi.



Çocukluğundan beri okumayı çok sevdiğini ifade eden Toptaş, "Herkes gezip el işi yaparken ben sürekli kitap okurdum. Seçici değilim. Bulduğum bütün kitapları okurum. Çünkü her konuyla ilgilenirdim. Evde tek başımayım. Yemek yapıyorum. Erken kalkıp okula geliyorum. Okul için fedakarlık yapıyorum. Okumak özveri istiyor" diye konuştu.



Sınıf arkadaşlarıyla iyi anlaştığını söyleyen Toptaş, "Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar da beni seviyor. Hocalarımla gayet iyi anlaşıyoruz. Durumum gayet iyi. Burası bittikten sonra eğer sağlığım el verirse okumayı düşünüyorum. Dikey geçiş yapmak istiyorum. Şimdiye kadar mükemmel gitti. İnşallah bundan sonrası da olur" ifadelerini kullandı.



Sınıf arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan Toptaş, yeri geliyor arkadaşlarına annelik yapıyor yeri geliyor 'kankalık' yapıyor. 60 yaşındaki Toptaş ile aynı sınıfı paylaşmanın kendileri için çok büyük katkıları olduğunu ifade etti. - SİVAS