60 Sihirli Dokunuş" Sergisi 3 Mayıs'ta Açılacak
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi ve Taner Akkuş Minyatür Atölyesi tarafından düzenlenen "60 Sihirli Dokunuş" isimli sergi, 3 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi ve Taner Akkuş Minyatür Atölyesi tarafından düzenlenen "60 Sihirli Dokunuş" isimli sergi, 3 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.
"Ustalarla Buluşma" serisi kapsamında Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, minyatür, hat, tezhip, ebru, katı, çini, ahşap-sedef oyma ve kaligrafi ile hazırlanan eserler görülebilecek.
Sergide Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Arda Çakmak, Arzu Tozlu, Ayşe Özlem Şişman, Ayşe Tak, Başak Çorakli, Büşra Akan, Cemile Sezaver, Davut Bektaş, Dilek Yerlikaya, Ebru Gülbahçe Kurban, Erhan Olcay, Etem Çalışkan, Eyüp Özcan, Fatma Şan, Firdevs Çalkanoğlu, Gülnihal Gül Mamat, Hakan Dağlı, Hasan Türkmen, Hatice Uçar, Hüsrev Subaşı, İsmail Yiğit, Kübra Kaya, Mahmut Peşteli, Mamure Öz, Memnune Birkan, Meryem Bayraktar, Mustafa Cemil Efe, Mustafa Parıldar, Nejat Kivi, Nihal Tezcan, Nilüfer Kurfeyz, Nurten Ünver, Orhan Dağlı, Ömer Yıldız, Raif Aydın, Ruhi Konak, Sadri Sayıoğulları, Safiye Morçay, Salih Balakbabalar, Selim Sağlam, Seyit Ahmet Depeler, Şeyma Okur, Taner Alakuş, Turan Sevgili ve Yılmaz Eneş'in eserleri yer alacak.
Sanat ustalarıyla genç sanatçı adaylarını, sanat tarihçilerini ve koleksiyonerleri bir araya getirecek sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.