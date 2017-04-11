60 Milyonluk Kulübe!

Galatasaray'ın, maliyetleriyle el yakan yıldızları, Başakşehir karşılaşmasında yedek soyununca, ortaya bu manzara çıktı



61 milyon Euro'luk (yaklaşık 244 milyon TL) takım bütçesinin çeyreği, Başakşehir maçında yedek kulübesindeydi.



İlk 11'e giremeyen yıldızlar Sneijder-Podolski-De Jong üçlüsünün sözleşmelerinde yazan garanti para toplam 10 milyon Euro.



Dün kulübedeki diğer isimler Tolga, Hakan Balta, Cavanda ve Cenk Gönen de dikkate alındığında maç başı ücretleri dışında 15 milyon Euro (yaklaşık 60 milyon TL) yatırım yapılan futbolcular ilk 11'e giremedi.



(Sabah)