60 Milyon Liralık Büyük Çekiliş İçin Nefesler Tutuldu

Milli Piyango 2016 yılbaşı çekilişine saatler kala heyecan dorukta. Bilet alan vatandaşlar heyecanla Milli Piyango çekiliş sonuçlarını bekliyor. Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre yılbaşı çekilişinin sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu. Büyük ikramiye çekilişi öncesinde, dağıtılacak diğer ikramiyelerin çekilişi yapılacak.

İşte Milli Piyango 2016 çekilişi öncesi bilinmesi gerekenler:

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekilişinden önce resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; 31 Aralık 2016 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında saat 23.00'dan itibaren çekiliş sonuçları resmi olarak yayınlanacak. Saat 19:00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır. Büyük ikramiye olan 60 Milyon için ise belirtilen yayın akışı saat 23:30-23:45 aralığıdır.

YIRTILMIŞ BİLETLERE ÖDEME YAPILIR MI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tamamlanmasının ardından biletlerine ikramiye isabet eden vatandaşlar, bu ikramiyeleri nasıl tahsil edebileceklerini merak etmeye başladı. Ellerindeki biletin başına talihsiz olaylar gelen ikramiye sahipleri ise bu biletin tahsil edilip edilmeyeceğini araştırdı. Konuyla ilgili resmi İnternet sitesi üzerinden bilgilendirme yapan Milli Piyango İdaresi (MPİ), bilete ikramiye ödenebilmesi için gerekli koşulları sıraladı. İşte, tahrip olmuş biletlere ikramiye ödenebilmesi için MPİ'nin sıraladığı koşullar;

1- İkramiye almayı hak eden biletin, çekiliş tarihi, ikramiye seri numarası, fiyat ve küpür dahil kendisini gösterir nitelikte olması hali

2- Yukarıdaki koşulları taşıyan biletlerden, ikramiye numaraları dışında kalan yerleri yırtılmış ya da kopmuş olan ve bu kopan parçaları hala bulunan biletlere, MPİ veya satış merkezleri tarafından yapılan inceleme sonrasında ikramiye ödemesi yapılabilecek. Ayrıca, idarenin açıkladığı şartlar doğrultusunda 'ödendi damgası' sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmeyecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Sonuçlar açıklandığında nelere dikkat edilmeli.. Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir. Sonuçlar ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda ve özel günlerde yapılır. En büyük ikramiyeyi yılbaşında vermekterdir. Milli Piyango sonuçlarına göre biletine ikramiye kazanan vatandaşlar son üç rakama kadar olan ikramiyeleri bayilerden alabilirler. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Sonuçlara göre ikramiye kazananlar bir yıl içerisinde bu parayı almak zorundular aksi halde zamanaşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise ikramiye gören biletin zarar görmemesidir. İkramiye vuran bilete ödeme yapılabilmesi için biletin herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek bir durumda olması gerekmektedir.İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA NASIL TEMİN EDİLECEK?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.