60 Milyon Euro'ya Çin'e Transfer Olan Oscar, İki Penaltı Kaçırdı

Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta müsabakasında Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımı ile Çin temsilcisi Şanghay SIPG karşı karşıya geldi.

OSCAR İKİSİNİ DE KAÇIRDI

Mücadelede ev sahibi Urawa Red Diamonds 44. dakikada Rafael da Silva ile 1-0 öne geçti. Şanghay SIPG, 65. ve 76. dakikalarda iki penaltı kazandı. Çin ekibinin yeni transferi Brezilyalı Oscar iki penaltı atışından da yararlanamayınca, Urawa Red Diamonds karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

EN YÜKSEK TRANSFER BEDELİ

Grubun diğer maçında ise Seoul, Western Sydney Wanderers'ı 3-2 mağlup etti. Urawa Red Diamonds ve Şanghay SIPG dokuzar puanla grupta ilk iki sırada yer alıyor. Oscar'ın 60 milyon Euro'luk bonservisi, bu sezonun Çin'de en yüksek transfer ücreti olmuştu.