60 Metre Yüksekte Kalp Krizi Geçiren Şahıs 2 Saatlik Çalışma ile Kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaatta kurulan 60 metrelik vinçte kalp krizi geçiren vinç operatörü yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay bugün Gebze Kiraz Pınar Mahallesi 3002 Sokakta bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova mevkiinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, 60 metre yüksekte çalışan vinç operatörü Mehmet Fatih Urullu çalıştığı sırada vincin içerisinde kalp krizi geçirerek bayıldı. Urullu'nun çalıştığı vincin karşısında çalışan başka bir vinçte çalışan operatör Urullu'nun hareketsiz bir şekilde durduğunu fark edince hemen yetkilere haber verdi. Durumu öğrenen yetkililer durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İki saatlik çalışma sonucu kriz geçiren şahıs kurtarıldı



İhbar üzerine hemen olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik alırken itfaiye ekipleri hemen çalışmalara başladı. 60 metrelik vince merdivenli araçla çıkmaya çalışan ekipler araçlarında bulunan merdivenin boyunun yetmemesi üzerine olay yerine inşaat vincini kuran firmanın aracı getirildi. Vinç operatörünün yanına çıkan ekipler ise kalp krizi geçiren şahsa ilk müdahaleyi yukarıda yaptı. İlk müdahalesi yukarıda yapılan şahıs itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 60 metre yükseklikten aşağıya indirildi. Vinç ile kriz geçirdiği yerden aşağıya indirilen şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Urullu tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.



"İlk müdahaleyi arkadaşlar kendi aralarında yapmışlar"



Konu ile açıklama yapan Gebze İtfaiyesi Grup Amiri Süleyman Çam, "Şuan için durumu iyi gözüküyor ama hastaneye sevk ettik. Büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş. İlk müdahaleyi arkadaşlar kendi aralarında yapmışlar. Bizim ilk yardım eğitimi alan arkadaşlarımızda müdahale etti. Vinç yardımıyla aşağıya indirdik. Hastaneye sevkini yaptık" dedi.



Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ