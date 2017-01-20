Bingöl'de 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin birinci yarısı tamamlandı. İl geneli 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Bingöl'de 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili nedeniyle Atatürk İlkoku'lunda karne dağıtım töreni düzenlendi. İl milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte karne dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, öğrencilere karnelerini dağıtarak, öğrencilerle yakından ilgilendi. Karne dağıtımının ardından öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulunan Engin, Bingöl'de 371 okulda, yaklaşık 60 bin öğrencinin karne aldığını belirtti.



Öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmediğini ifade eden Engin, "Bu yoğun çalışma temposundan sonra dinlenmeyi, oyun oynamayı hakkettiniz. Bu tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Özelikle bol bol oyun oynayacağız, kitap okuyacağız ve sevdiklerimizle güzel zaman geçireceğiz. Bu tatilde ödev yapmak yok" diye konuştu.



Düşük notlu öğrencilere sevgiyle yaklaşılması gerektiğini, notu iyi olan öğrencilere de abartılı hediye alınmaması gerektiğini belirten Engin, şunları söyledi:



"Dönem içerisinde zaman zaman düşük notlu öğrencilerimiz olabilir. Özelikle velilerimizden isteğimizde, öğrencilerimizin bu akademik başarısını ölçen bir durumdur. Karnesi iyi olan öğrencilerimize de abartılı hediye almamak şartıyla sevindirebilirsiniz. Karnesinde düşük not olan öğrencilere de sevgiyle yaklaşın. Çocuklarımız bu yoğun eğitim döneminin ardından dinlenmeyi hakkettiler". - BİNGÖL