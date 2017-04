60 Bin Filistinli Öğrenci İngilizce Öğrenecek

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde yaşayan İngilizce Öğretmeni Ayşe Petek Kadıoğlu, Filistin'in düzenlediği 1'nci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sistemi'nde Yabancı Dil Sempozyumuna öğretici olarak katıldı. 4 ülkenin daha görev alacağı sistemde Koordinatör Türkiye'yi temsil edecek olan Kadıoğlu, 60 bin öğrencinin İngilizce eğitimi alacağı sistemde öğretmen olarak görev yapacak. Monakko'dan Prof. Dr. Abdelfdil Bennanı'nın onur konuğu olarak katıldığı Filistin Al-Quds Open Üniversitesi'nde yapılan sempozyuma, Türkiye'nin koordinatörlüğünde İspanya, Fransa, Filistin ve İsrail katılım sağlarken, Türkiye'yi temsil eden Kadıoğlu'nu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Baş Danışmanı ve Filistin Milli Eğitim Bakanı Dr. Sabri Saidam ile 4 bakan karşıladı. TÜRKİYE'Yİ MODEL ALIYORLAR Yeni savaştan çıkmış olmalarının da etkisi ile Filistin'in uzaktan eğitim sempozyumuna çok önem verdiğini belirten Kadıoğlu, her konuda Türkiye'ye çok güvendiklerini ve kendilerine model aldıklarını söyledi. 60 bin öğrencisi olan Filistin Açık Üniversitesi'nde dijital sistemde İngilizcenin konuşulmasına önem verdiklerini belirten Kadıoğlu, "Öğrencilerin İngilizce konusunda örgün eğitimde görmediklerini uzaktan eğitimle tamamlamak istiyoruz. Proje iki yıllık bir süreç. Uzaktan eğitim süresince ara ara sempozyumlar yapılacak. Her ülke temsilcisi bir branş seçti ve projede İngiltere olmasına rağmen ilginç bir şekilde İngilizceyi Türkiye öğretecek" dedi. - Anamurmersin