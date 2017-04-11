6 Yıl Sonra Hat-trick Yaptı

Medipol Başakşehir'in devre arasında renklerine kattığı Emmanuel Adebayor, 6 yıl aradan sonra hat-trick yaptı. Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrona kattığı Togolu golcü Adebayor, Galatasaray karşısında 3 gol birden atarak kariyerinde 6 yıl aradan sonra hat-trick yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk hat-trick'ini Monaco forması ile 20 Şubat 2004'te Montpellier karşısında yaptı. 22 Eylül 2007'de Arsenal ile Premier Lig'deki ilk hat-trick'ine ise 5-0 kazanılan Derby County mücadelesinde ulaşan Adebayor, son olarak Real Madrid forması giyerken 21 Mayıs 2011'de 8-1 kazanılan maçta Almeria ağlarına 3 gol bırakmıştı.



Adebayor, Galatasaray'a dün kaydettiği 3 golle kariyerinde 6 yıl aradan sonra hat-trick yapma başarısı gösterdi.



(İHA)