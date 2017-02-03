6 Yaşındaki Kızına Kürk Giydiren Yeliz Yeşilmen, Tepkilerin Hedefi Oldu

Yeliz Yeşilmen, 6 yaşındaki kızı Asya ile birlikte Fırıldak Ailesi Batsın Bu orta Dünya adlı animasyon filminin galasına gitti. Film öncesi kızıyla birlikte kameralara poz veren Yeşilmen, çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Yeşilmen, davet için kızına gerçek kürk giydirince, takipçilerinin tepkisini çekti. Yeşilmen'in bu paylaşımı hayvanseverleri kızdırdı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yeşilmen'in takipçileri "Kızınıza gerçek kürk giydirmeniz biz hayvanseverleri üzdü. Bu yaştaki bir çocuğun üzerinde kürkün ne işi var? Bu durumu size hiç yakıştıramadık" şeklinde yorumlar yaptı. Yeşilmen'in takipçileri ayrıca kızını yaşına göre giydirmemesi yönünde de eleştirdi.

İşte Yeliz Yeşilmen'in o paylaşımı;

