6 Yaşındaki İlkokul Öğrencisi, Öğretmeni Tarafından Hastanelik Edildi

NTV'nin haberine göre İstanbul Esenler'deki Doktor İlhami Faydagör İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Selim S., öğretmeninin uyguladığı şidddet sonucu, hastanelik oldu.

Dersi dinlemediği gerekçesiyle öğretmenin kitabın sivri ucuyla vurduğu çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı.

ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne Songül S., olaydan sonra okul değiştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuğun anlattığına göre çenesini tutup sert darbeyle derin bir yara açıyor. Eğitimli kişinin bunu yapmaması gerekiyor. 6 yaşında çocuk. Kitap kalem aldı, ders dinlemedi diye bunu yapmamalı. Müdüre söylememiştik, olay büyümesin diye. Öğretmen, müdürün yanında 'beni şikayet edebilirler' dedi. Öğretmen rahat, 'kazaydı' diyor. Okulu değiştirdik.''

Anne Songül S., Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu, durumu anlattı. Oğlunun okulunu değiştirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmen hakkında soruşturma başlattı.